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Jannik Sinner. (Kin Cheung /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Jannik Sinner försvarar Wimbledon-titeln

Av Joel Malmén
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Jannik Sinner fick kämpa hårt mot tyske Alexander Zverev, men kunde till slut ro hem sin andra raka Wimbledon-titel.

Den 24-årige italienaren vann med 3–1 i set där siffrorna skrevs 6–7 (7–9), 7–6 (7–2), 6–3, 6–4.

– Allt hos Sinner är helt och hållet utomjordiskt, säger tidigare Wimbledon-vinnaren Marion Bartoli i BBC.

Det är Sinners femte grand slam-titel. Segern ger ett tillskott på 46 miljoner kronor i kassan.

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