Sinner slog Djokovic i tre raka – klar för final

Fery fortsätter att skrälla i Wimbledon – klar för semi

Britten Arthur Fery, som var rankad 114 i världen innan han fick ett så kallat wild card till Wimbledon, är nu klar för semifinal. Under onsdagseftermiddagen besegrade han italienaren Flavio Cobolli i tre raka set (6–4, 7–6, 6–0).