Sinner slog Djokovic i tre raka – klar för final
Världsettan Jannik Sinner är klar för Wimbledonfinal, rapporterar flera medier. Den italienske tennisstjärnan besegrade den serbiske tennisikonen Novak Djokovic i tre raka set, skriver TT.
I finalen väntar tysken Alexander Zverev, som slog ut britten Arthur Fery – turneringens stora skräll med sin 114:e plats på världsrankingen.
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