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Jannik Sinner. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Sinner slog Djokovic i tre raka – klar för final

Av Adam Lindh
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Världsettan Jannik Sinner är klar för Wimbledonfinal, rapporterar flera medier. Den italienske tennisstjärnan besegrade den serbiske tennisikonen Novak Djokovic i tre raka set, skriver TT.

I finalen väntar tysken Alexander Zverev, som slog ut britten Arthur Fery – turneringens stora skräll med sin 114:e plats på världsrankingen.

Finalen avgörs på söndag
TT
Sinner är regerande Wimbledonmästare
Aftonbladet
Vann alla tre set med 6–4
Expressen
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