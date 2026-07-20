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Illustrationsbild. (Savvapanf Photo / Shutterstock)
Streamingkriget

Domare pausar Paramounts köp av Warner Bros

Av Andreas Victorzon
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En federal domare har tillfälligt stoppat Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery i två veckor eftersom affären sannolikt bryter mot USA:s konkurrenslagstiftning, skriver Bloomberg.

Oakland-domaren Araceli Martínez-Olguín anser att de tolv delstater som stämt bolaget har lagt fram starka bevis för att sammanslagningen skulle ge det nya bolaget en dominerande ställning på marknaden för biofilmer.

Hon har kallat till förhandling den 3 augusti, då stoppet kan förlängas.

Delstaterna med Kalifornien i spetsen vill att rättegången hålls i april 2027. Paramount vill få frågan om det preliminära föreläggandet avgjord före den 30 september, då bolagets dagliga betalningar till Warner Bros Discovery börjar löpa, skriver nyhetsbyrån.

Mediejättarna hade hoppats slutföra affären den 22 juli
Bloomberg  · Ofta betalvägg

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