Paramount övertygade om att Warner-köpet går i lås

Tom Cruise vid en presentation av filmen Digger, i vilken han spelar huvudrollen, i april i år. Filmen producerades av Warner Bros.

David Ellison, vd för Paramount Skydance, är övertygad om att det planerade övertagandet av Warner Bros Discovery, för 110 miljarder dollar, kommer att gå i lås, trots juridiska utmaningar. Det skriver Bloomberg.

Tillsynsmyndigheter i bland annat EU och USA har antingen godkänt transaktionen eller valt att inte invända mot den, uppgav Ellison i ett meddelande till personalen på måndagen.

Men tolv amerikanska delstater och fackförbundet för skådespelare, Writers Guild of America, motsätter sig sammanslagningen, med argumentet att den skulle hämma konkurrensen inom film- och tv-branschen och driva upp priserna för konsumenterna.

Paramount, som bland annat äger CBS och MTV, gick förra veckan med på att inte genomföra samgåendet förrän i juni nästa år, eller fem dagar efter ett gynnsamt domstolsbeslut.