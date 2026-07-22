EU godkänner Skydances köp av Warner – med villkor

Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen, skriver Bloomberg.

EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande.

Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver nyhetsbyrån.