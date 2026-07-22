ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Shutterstock)
Streamingkriget

EU godkänner Skydances köp av Warner – med villkor

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Paramount Skydances köp av Warner Bros Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen, skriver Bloomberg.

EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande.

Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver nyhetsbyrån.

Paramount och Warner skrev under avtalet i februari
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Paramount Skydance vann budgivningen mot Netflix
Direkt  · Ofta betalvägg

Läs också

Domare pausar Paramounts köp av Warner Bros (20 juli)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Paramount vill driva igenom Warner-köp trots stämning (14 juli)
CNBC
Delstater drar Paramount inför rätta efter Warner-köp (13 juli)
CNBC
Nya mediejätten skulle kontrollera 27 procent av biografmarknaden (13 juli)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
StreamingkrigetParamountWarner Bros DiscoveryFilm & tvStreamingEU