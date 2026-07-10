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People seen on rooftop as fire rips through shoe factory in China
Skofabriksbranden i Kina

Dramatiska filmer visar skräcken på fabrikstaket

Av Helena Sällström
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Dramatiska filmer visar hur människor fångades på taket i en skofabrik i kinesiska Jinjiang under gårdagen, omgivna av svart rök.

När branden startade befann sig 237 fabriksanställda och två besökare i byggnaden. 28 personer har bekräftats döda.

Det är inte känt om personerna som syns på filmen klarade sig, skriver Reuters.

Säkerheten på arbetsplatser är ett stort problem i Kina, skriver AP. Förra året dog 18 261 människor i arbetsplatsolyckor i landet, enligt officiell statistik.

Jinjiang är Kinas ”skohuvudstad” – här tillverkas fler än en miljard sportskor per år
AP  · Ofta betalvägg
Uppgifter om mycket brandfarligt material i byggnaden
Sveriges Television
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