Dramatiska filmer visar skräcken på fabrikstaket
Dramatiska filmer visar hur människor fångades på taket i en skofabrik i kinesiska Jinjiang under gårdagen, omgivna av svart rök.
När branden startade befann sig 237 fabriksanställda och två besökare i byggnaden. 28 personer har bekräftats döda.
Det är inte känt om personerna som syns på filmen klarade sig, skriver Reuters.
Säkerheten på arbetsplatser är ett stort problem i Kina, skriver AP. Förra året dog 18 261 människor i arbetsplatsolyckor i landet, enligt officiell statistik.
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