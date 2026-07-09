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(China Central Television News)
Utrikes

Storbrand i skofabrik i östra Kina

Av Helena Sällström
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En storbrand rasar i en skofabrik i Jinjiang i östra Kina, enligt flera medier.

Minst 200 brandmän har satts in för att bekämpa branden. Enligt myndigheterna är människor instängda och kan inte ta sig ut.

Det är inte känt hur många som dött eller skadats.

Enligt statliga medier i Kina säger president Xi Jinping att branden har orsakat ”stora mänskliga förluster”.

Räddningstjänsten har inte kunnat gå in i byggnaden
www.globaltimes.cn
Brandorsaken utreds
AFP  · Ofta betalvägg
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