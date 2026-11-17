Moldavien har tillfälligt stängt sitt luftrum efter att drönare på väg mot huvudstaden Chisinau upptäckts, rapporterar AFP.

”Av säkerhetsskäl har myndigheterna stängt hela landets luftrum”, skriver försvarsdepartementet i ett uttalande.

Flera invånare ska ha rapporterat ljud av explosioner, uppger polisen.

”Ikväll kränkte flera ryska drönare vårt luftrum, en av dem över Chisinau, vilket oroade invånarna”, skriver Moldaviens president Maia Sandu på X.

Vidare skriver hon att Moldavien kommer fortsätta trycka på för sanktioner mot Moskva.