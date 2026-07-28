Drönare uppges ha träffat stålfabrik utanför Moskva

Ukraina gick till attack med nya drönare mot Moskvaregionen i natt. Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin rörde det sig om närmare 400 drönare.

Enligt Telegramkanaler som bevakar kriget ska en fabrik för stålkonstruktioner i staden Tjechov ha träffats, skriver Kyiv Independent. Bilder och videoklipp från platsen visar hur en svart rökpelare stiger mot himlen.

Dessutom har attacker riktats mot den ockuperade Krymhalvön och lämnat delar av området strömlöst.