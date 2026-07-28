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Ukrainsk drönare den 22 juni. (Evgeniy Maloletka /AP/TT)
Ryska invasionenStriderna

Drönare uppges ha träffat stålfabrik utanför Moskva

Av Marcus Lindén
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Ukraina gick till attack med nya drönare mot Moskvaregionen i natt. Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin rörde det sig om närmare 400 drönare.

Enligt Telegramkanaler som bevakar kriget ska en fabrik för stålkonstruktioner i staden Tjechov ha träffats, skriver Kyiv Independent. Bilder och videoklipp från platsen visar hur en svart rökpelare stiger mot himlen.

Dessutom har attacker riktats mot den ockuperade Krymhalvön och lämnat delar av området strömlöst.

Lokalpolitiker har bekräftat att Tjechov har attackerats
kyivindependent.com
I staden Feodosia på Krymhalvön försvann strömmen
www.ukrinform.net
Ryssland påstår att man sköt ner de flesta drönarna
TT
Samtidigt fortsätter attackerna i Ukraina – på måndagen dödades fyra personer
www.kyivpost.com
OSINT technical på X
x.com

Tjechov ligger söder om Moskva

karta
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