Edvin Anger kommer inte att ställa upp i sprinten under helgens världscuppremiär i längdskidor i finländska Ruka. Det meddelar han på Viaplays Instagram. Han uppges i stället satsa på de två distansloppen.

I Sverigepremiären i helgen åkte Anger ut redan i sprintens kvartsfinal.

– Jag har haft problem med ryggen och en baksida lite grann, så jag har inte kört något hårt överhuvudtaget, sa Anger till SVT efter uttåget.