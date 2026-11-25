Edvin Anger hoppar över helgens sprint i Ruka
Edvin Anger kommer inte att ställa upp i sprinten under helgens världscuppremiär i längdskidor i finländska Ruka. Det meddelar han på Viaplays Instagram. Han uppges i stället satsa på de två distansloppen.
I Sverigepremiären i helgen åkte Anger ut redan i sprintens kvartsfinal.
– Jag har haft problem med ryggen och en baksida lite grann, så jag har inte kört något hårt överhuvudtaget, sa Anger till SVT efter uttåget.
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