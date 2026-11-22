Ilar nöjd tvåa: ”Slår man Ebba, då är det bra”
Moa Ilar fick nöja sig med en andraplats i dagens tävlingar i Bruksvallarna. Hon var lika glad för det – eftersom Ebba Andersson slutade trea.
– Jag är väldigt nöjd i dag. Slår man Ebba, då är det bra, säger Ilar till SVT Sport.
Andersson var av naturliga skäl inte riktigt lika glad.
– Det är ett godkänt betyg, men inga fler plus än så. Grundnivån finns där men jag behöver locka fram spetsen lite mer, säger hon till Expressen.
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