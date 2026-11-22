Moa Ilar kom på andra plats, Linn Svahn vann och Ebba Andersson kom på tredje plats i damernas 10 km fristil i Bruksvallsloppet på Bruksvallarnas skidstadion.

Moa Ilar fick nöja sig med en andraplats i dagens tävlingar i Bruksvallarna. Hon var lika glad för det – eftersom Ebba Andersson slutade trea.

– Jag är väldigt nöjd i dag. Slår man Ebba, då är det bra, säger Ilar till SVT Sport.

Andersson var av naturliga skäl inte riktigt lika glad.

– Det är ett godkänt betyg, men inga fler plus än så. Grundnivån finns där men jag behöver locka fram spetsen lite mer, säger hon till Expressen.