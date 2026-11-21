Frida Karlsson och Ebba Andersson efter vinst och målgång på samma tid under damernas 10 km klassisk stil i Bruksvallsloppet på Bruksvallarnas skidstadion.

Frida Karlsson och Ebba Andersson var exakt lika bra i dagens tiokilometerslopp i Bruksvallarna. Båda gick i mål på tiden 28:58,90 och slutar därmed på delad förstaplats.

– Wow alltså vad sjukt. Vi har åkt tio kilometer och sen är det ändå på tiondelen. Då är det jämt, säger Frida Karlsson.

– Det var tufft, tuffare än vad jag minns att tävla, säger Ebba Andersson.

Moa Ilar slutade trea.