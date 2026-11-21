Andersson och Karlsson i mål på exakt samma tid: ”Wow vad sjukt”
Frida Karlsson och Ebba Andersson var exakt lika bra i dagens tiokilometerslopp i Bruksvallarna. Båda gick i mål på tiden 28:58,90 och slutar därmed på delad förstaplats.
– Wow alltså vad sjukt. Vi har åkt tio kilometer och sen är det ändå på tiondelen. Då är det jämt, säger Frida Karlsson.
– Det var tufft, tuffare än vad jag minns att tävla, säger Ebba Andersson.
Moa Ilar slutade trea.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen