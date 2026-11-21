Trots förkylningen: Myhlback tillbaka i spåret
Alvar Myhlback kommer trots allt att ställa upp under dagens längdskidlopp i Bruksvallarna. Det säger kommentatorn Jakob Hård i SVT:s sändning.
– Det är väldigt glädjande.
Myhlback ställde in gårdagens premiär på grund av förkylning. Hans pappa gissade då att stjärnåkaren blir borta hela helgen.
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