Alvar Myhlback under en tävling i början av 2026.

Alvar Myhlback kommer trots allt att ställa upp under dagens längdskidlopp i Bruksvallarna. Det säger kommentatorn Jakob Hård i SVT:s sändning.

– Det är väldigt glädjande.

Myhlback ställde in gårdagens premiär på grund av förkylning. Hans pappa gissade då att stjärnåkaren blir borta hela helgen.