Myhlback vann i Bruksvallarna – trots sjukdomen
I går var han sjuk. I dag var Alvar Myhlback bäst. Längdstjärnan vann dagens 10 kilometer klassisk stil i Bruksvallarna överlägset.
– Det här är svensk skidåknings framtid vi ser, och den är ju redan här, säger SVT:s kommentator Jakob Hård i sändningen.
I intervjuer efter loppet hostar Myhlback fortfarande i armvecket.
– Jag ljög inte om hur det var eller hur det är. Men jag var sugen på att köra i dag och jag är nöjd med det, säger han till Aftonbladet.
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