Alvar Myhlback vid målgång under herrarnas 10 km klassisk stil i Bruksvallsloppet på Bruksvallarnas skidstadion.

I går var han sjuk. I dag var Alvar Myhlback bäst. Längdstjärnan vann dagens 10 kilometer klassisk stil i Bruksvallarna överlägset.

– Det här är svensk skidåknings framtid vi ser, och den är ju redan här, säger SVT:s kommentator Jakob Hård i sändningen.

I intervjuer efter loppet hostar Myhlback fortfarande i armvecket.

– Jag ljög inte om hur det var eller hur det är. Men jag var sugen på att köra i dag och jag är nöjd med det, säger han till Aftonbladet.