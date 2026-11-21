Svahn, Dahlqvist och Sundling står över: ”Ska testa skidor”
Linn Svahn, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling slutade etta, tvåa och trea i den nationella längdpremiären i Bruksvallarna i går. När tävlingarna fortsätter i dag ställer ingen av dem upp.
– Jag kommer nog hjälpa till med att testa skidor åt klubben, säger Svahn till Expressen.
Ebba Andersson, som inte tävlade på fredagen, väntas dock komma till start.
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