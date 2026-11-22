Leo Johansson vann dagens längdskidtävlingar i Bruksvallarna till synes överlägset. 27-åringen ledde redan vid första deltiden och drog sen ifrån mer och mer. Tvåan William Poromaa slutade 13,6 sekunder efter.

Johansson verkade dock ganska ointresserad av dagens seger, utan frågade sig bara om det räcker för att bli uttagen till världscuppremiären i Ruka om en knapp vecka.

– Här gäller det bara att ta sig vidare till Ruka. Förhoppningsvis har man gjort sig förtjänt av en biljett nu, säger han till SVT.