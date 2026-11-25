Med två dagar kvar till världscuppremiären i längdskidor saknar SVT rättigheter att visa rörliga bilder från tävlingarna. Det finns risk att tittarna får nöja sig med stillbilder i ”Vinterstudion”, rapporterar Aftonbladet.

– Vi hoppas så klart att det ska lösa sig, säger tv-bolagets sportchef Max Bursell till tidningen.

Det är även oklart om SVT:s reportrar kommer att få ackreditering till tävlingarna. Trots det tänker tv-bolaget skicka en reporter till premiärhelgen i Ruka. Bursell medger att det blir svårjobbat för reportern om den inte får ackreditering.

– Då får man göra vad man kan helt enkelt.