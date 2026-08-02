Efter 72 år – nu kan kvinnor spela proffsbaseboll i USA

Till vänster: Rakyung Kim i laget New York Heights’ kastar under lördagens match mot Los Angeles Queens. Till höger: Publik under matchen mellan New York och Los Angeles.

På lördagen spelade Los Angeles Queens och New York Heights den första matchen i Women’s Pro Baseball League (WPBL) – USA:s nya basebolliga för kvinnor.

Enligt USA Today är det första gången sedan 1954 som lag bestående av enbart kvinnor kan spela den amerikanska nationalsporten professionellt.

– När jag gick ut på planen började jag gråta. Den stunden betydde så mycket för mig och för alla andra. Det här betyder allt för oss, säger Los Angeles Queens-spelaren Maggie Foxx till NBC News.

Utöver New York och Los Angeles spelar även Boston Hunters och San Francisco Firebells i ligan, vars säsong kommer att pågå fram till den 6 september.

– Vi är här för att visa att vi också kan spela, säger Justine Siegal, en av ligans grundare, till Chicago Sun Times.