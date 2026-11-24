Riksbankens it-chef Mats Eklund arbetsbefrias, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Beslutet tas efter Ekots granskning av en lyxresa till Japan, och av ytterligare en arbetsresa till Montreal där han gick på en NHL-match med en leverantör. Riksbanken skriver att de kommer göra en intern rådgivande utredning.

Mats Eklund arbetsbefrias tillfälligt, men som längst fram till årsskiftet.