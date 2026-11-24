Riksbankens it-chef arbetsbefrias efter granskning
Riksbankens it-chef Mats Eklund arbetsbefrias, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Beslutet tas efter Ekots granskning av en lyxresa till Japan, och av ytterligare en arbetsresa till Montreal där han gick på en NHL-match med en leverantör. Riksbanken skriver att de kommer göra en intern rådgivande utredning.
Mats Eklund arbetsbefrias tillfälligt, men som längst fram till årsskiftet.
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