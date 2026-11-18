It-chefen på Riksbanken åkte även på dyr NHL-match
Riksbankens it-chef Mats Eklund som kritiserats för en tidigare lyxresa har även åkt till Montreal och sett en NHL-match med en leverantör, visar Ekots granskning.
I december förra året åkte han och två medarbetare business class till Montreal i Kanada. Väl på plats gjorde han besök på Kanadas centralbank, och gick på toppmatchen i ishockey, där leverantören CGI hade bokat privat lounge. Enligt granskningen bad Mats Eklund om fakturan för matchen i efterhand.
Susanna Grufman, stabschef på Riksbanken, tycker inte att sällskapet borde ha följt med på hockeymatchen.
– Nej, jag gör ju bedömningen att det här var olämpligt och inte borde ha ägt rum, säger hon.
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