Riksbankens it-chef Mats Eklund som kritiserats för en tidigare lyxresa har även åkt till Montreal och sett en NHL-match med en leverantör, visar Ekots granskning.

I december förra året åkte han och två medarbetare business class till Montreal i Kanada. Väl på plats gjorde han besök på Kanadas centralbank, och gick på toppmatchen i ishockey, där leverantören CGI hade bokat privat lounge. Enligt granskningen bad Mats Eklund om fakturan för matchen i efterhand.

Susanna Grufman, stabschef på Riksbanken, tycker inte att sällskapet borde ha följt med på hockeymatchen.

– Nej, jag gör ju bedömningen att det här var olämpligt och inte borde ha ägt rum, säger hon.