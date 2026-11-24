I våras ledde regelbrotten bara till samtal med de inblandade. Nu har it-chefen Mats Eklund arbetsbefriats.

Lyxresorna på Riksbanken kan vara tecken på större problem, medger ledningen enligt Dagens Industri.

Riksbanken startar nu en ny granskning av resor, utgifter och representation. Även vem som godkänt kostnaderna och om bankens interna kontroller har brustit ska utredas.

Bakgrunden är bland annat att it-chefen Mats Eklund flög business class och bodde på femstjärnigt hotell i Japan med leverantören Fujitsu inför en it-upphandling värd 400 miljoner kronor. Under en annan resa gick Riksbanksanställda på ishockey i Kanada med leverantören CGI.

Riksbanken upptäckte regelbrott redan i våras, men nöjde sig då med samtal med de inblandade. På tisdagen arbetsbefriades Eklund. Den nya granskningen ska vara klar före årsskiftet.