Den skandalomsusade hiphopgruppen Roc Boyz kommer att spela på nya Butterfly festival i Frihamnen i Göteborg nästa år, rapporterar Aftonbladet.

Det blir den norska gruppens enda Sverigespelning 2027.

– De kommer att bjuda på en liveshow med en energi utöver det vanliga, säger Gustav Pettersson, projektledare för Butterfly festival.

Roc Boyz hamnade i blåsväder efter att ha spelat på Brännbollsyran i Umeå i somras. De spelade upp en tv-spelsvideo där gruppen sågs slåss mot samer. De polisanmäldes och polisen gjorde en razzia mot gruppens turnébuss.

Enligt arrangörerna var gruppen en av de mest önskade akterna inför festivalen. Hittils har sex akter presenterats: Alex Warren, Joost, Tjuvjakt, The bausa och Ely oaks.