Efter larmen: Även Metas AI har ”rymt” ur testmiljö

Efter rapporter om att AI-modeller från Open AI och Anthropic ”rymt” ur sina testmiljöer och hackat andra företag uppger en talesperson för Meta att även deras Muse Spark 1.1 gjort något liknande, skriver The information.

Enligt Meta ska modellen ha fått tillgång till internet på grund av ett fel i hur testmiljön var konstruerad och därefter gjort ett intrång hos tredje part. Intrånget ska inte ha orsakat några bestående skador.

– Vi håller på att utreda händelsen och kommer att komma med en fullständig rapport när vi är klara, säger Metas talesperson till tidningen.