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Metas produktchef Chris Cox på AI-utvecklarkonferensen Llamacon 2025. (Jeff Chiu / AP)
Utvecklingen av AI

Efter larmen: Även Metas AI har ”rymt” ur testmiljö

Av Tor Gasslander
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Efter rapporter om att AI-modeller från Open AI och Anthropic ”rymt” ur sina testmiljöer och hackat andra företag uppger en talesperson för Meta att även deras Muse Spark 1.1 gjort något liknande, skriver The information.

Enligt Meta ska modellen ha fått tillgång till internet på grund av ett fel i hur testmiljön var konstruerad och därefter gjort ett intrång hos tredje part. Intrånget ska inte ha orsakat några bestående skador.

– Vi håller på att utreda händelsen och kommer att komma med en fullständig rapport när vi är klara, säger Metas talesperson till tidningen.

Muse Spark 1.1. testades av företaget Irregular
www.theinformation.com
Open AI och Anthropic har bett USA:s regering att begränsa utvecklingstakten för AI
Washington Post  · Ofta betalvägg
Open AI var först att rapportera om att deras modell tagit sig ut ur testmiljön (22 juli)
CNN
Anthropics Claude visade sig en knapp vecka senare ha gjort samma sak (31 juli)
BBC
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