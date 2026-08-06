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Genrebild. (JRdes / Shutterstock)
Utvecklingen av AI

Open AI: Apples stämning är grundlös

Av Jesper Karlsson
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Open AI uppmanar en amerikansk domstol att avvisa Apples stämning och kallar anklagelserna om att ha uppmuntrat Apple-anställda att dela affärshemligheter för grundlösa, rapporterar Bloomberg.

”Apple bör inte tillåtas att använda en grundlös stämning för att kompensera för sin oförmåga att behålla personal”, skriver bolagets advokater i en domstolsinlaga.

Apple stämde Open AI i juli och anklagar bolaget för att systematiskt ha försökt komma över affärshemligheter genom rekryteringar från Apple.

Open AI: Vi har ingen användning, behov eller intresse av Apples affärshemligheter
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Open AI kallar Apples anklagelser för ”genomruttna”
TT
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