Ekonomi • Omni förklarar
Efter nya lagen: Så ska du förbereda dig för betalningskriser
Krig och andra kriser medför påfrestningar på digitala betalningssystem och i vårt digitaliserade samhälle är vi mer sårbara än någonsin.
Därför har lagen om kontanthantering ändrats och du som privatperson rekommenderas att ha en viss summa hemma.
Så ska vi föbereda oss.
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