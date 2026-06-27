Efter Orbán – Budapest kan fira Pride som vanligt igen

För ett år sedan tågade 200 000 människor på Budapests gator i protest mot den dåvarande regeringens hårda hbtq-lagar som i praktiken gjorde Pridefirandet förbjudet. När tåget i år åter är tillåtet väntas deltagandet bli betydligt mindre, skriver TT.

– Till skillnad från förra året när vi slogs för våra rättigheter blir det ett vanligt firande i år. Förra året var det pride på riktigt! Som på 60- och 70-talen, säger journalisten Ádám Kanicsár.

Lovise Brade, förbundsordförande för RFSL, säger till SvD att hon tror att förra årets enorma uppslutning bidrog till att slutligen få till ett politiskt skifte i landet.

– Det blev en stor manifestation mot Orbán helt enkelt, säger hon.