Hbtq-stigmat fortsatt starkt i Ungern: ”Många är rädda”

Trots att Viktor Orbán och hans parti Fidész är borta från makten har många hbtq-personer i Ungern svårt att slappna av, skriver The Guardian. 16 år av repressivt Fidész-styre har gjort att stigmat kring hbtq-frågor fortsatt är starkt i samhället, säger Petra Buzás, en av arrangörerna bakom årets Pridefestival.

Hon menar att det är för tidigt att prata om någon betydande och allmänt märkbar förändring i vardagen, två månader efter maktskiftet.

– Många människor är fortfarande rädda för att vara öppna med vem de är, om sin familj eller sina relationer, säger hon.

Aktivisten och journalisten Ádám Kanicsár berättar för TT om effekterna som Orbáns politik haft för honom personligen.

– Fidesz har stulit 16 år av mitt liv.