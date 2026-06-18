Röda linjen rullar som vanligt igen efter strulet
Från och med torsdagen kommer tågen på röda linjen i Stockholms tunnelbana åter gå i full hastighet och med ordinarie turtäthet, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.
Detta sedan en alternativ lösning tagits fram för att runda de problem som linjen dragits med i tre veckor. Grundorsaken till problemen är dock fortfarande inte helt identifierad.
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