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Illustrationsbild. (Claudio Bresciani / TT / TT Nyhetsbyrån)
Kaoset i tunnelbanan

Röda linjen rullar som vanligt igen efter strulet

Av Anders Hovne
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Från och med torsdagen kommer tågen på röda linjen i Stockholms tunnelbana åter gå i full hastighet och med ordinarie turtäthet, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Detta sedan en alternativ lösning tagits fram för att runda de problem som linjen dragits med i tre veckor. Grundorsaken till problemen är dock fortfarande inte helt identifierad.

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Sveriges Television

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Kaoset i tunnelbananStockholmStockholms länSL, Storstockholms Lokaltrafik