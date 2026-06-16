T-banestopp på flera sträckor i Stockholm i sommar

Tunnelbanan stängs av på flera sträckor i sommar på grund av banarbeten. Det rapporterar DN.

– Vi planerar alltid för sådana här åtgärder under sommartid när resandet är lägre, säger Emma Sahlman, pressansvarig för Nya tunnelbanan på Region Stockholm, till Mitt i.

Trafiken på gröna linjen mellan S:t Eriksplan och Odenplan stoppas helt mellan den 6 och 26 juli. Tågen norrifrån vänder vid S:t Eriksplan och söderifrån vid Odenplan. Sträckan mellan Hökarängen och Farsta strand stängs av mellan den 22 juni och 16 augusti. Ersättningsbussar sätts in på sträckan.

Flera pendeltågssträckor påverkas också när tunnelbanan byggs ut.