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Den svenska fotbollstalangen Felicia Schröder kan vinna ännu ett prestigefyllt pris.

19-åringen, som nyligen utsågs till Europas bästa unga fotbollsspelare, har nominerats till Årets nykomling på Idrottsgalan i januari.

Schröder lämnade BK Häcken för Real Madrid i somras och har gjort succé i den spanska storklubben under hösten.