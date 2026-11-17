Efter succén – Schröder nominerad till nytt pris
Den svenska fotbollstalangen Felicia Schröder kan vinna ännu ett prestigefyllt pris.
19-åringen, som nyligen utsågs till Europas bästa unga fotbollsspelare, har nominerats till Årets nykomling på Idrottsgalan i januari.
Schröder lämnade BK Häcken för Real Madrid i somras och har gjort succé i den spanska storklubben under hösten.
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