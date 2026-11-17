JVM-hjälten nominerad till Årets nykomling
Den svenska hockeytalangen Ivar Stenberg har nominerats till Årets nykomling på Idrottsgalan i januari.
19-åringen var en av Frölundas bästa spelare i SHL förra säsongen, valdes som nummer två av San José Sharks i sommarens NHL-draft och har fortsatt att imponera på andra sidan Atlanten.
Stenberg har dessutom hunnit vinna JVM-guld och debutera i Tre Kronor på seniornivå.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen