Svenska fotbollsherrarnas förbundskapten Graham Potter är nominerad till årets ledare på Idrottsgalan, skriver TT.

Potter tillträdde förra hösten efter ett minst sagt motigt VM-kval för landslaget. Men britten lyckades vända den negativa trenden och tog Blågult hela vägen till sommarens mästerskap i Amerika.

Galan hålls den 18 januari 2027.