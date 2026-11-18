Potter nominerad till årets ledare på Idrottsgalan
Svenska fotbollsherrarnas förbundskapten Graham Potter är nominerad till årets ledare på Idrottsgalan, skriver TT.
Potter tillträdde förra hösten efter ett minst sagt motigt VM-kval för landslaget. Men britten lyckades vända den negativa trenden och tog Blågult hela vägen till sommarens mästerskap i Amerika.
Galan hålls den 18 januari 2027.
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