Ekonom: Lägre inflationsrisk kan öppna för räntesänkning

Energipriserna har fallit efter uppgörelsen mellan USA och Iran och om de stabiliseras på nuvarande nivåer är det hanterbart ur både ett tillväxt- och inflationsperspektiv. Det säger SEB:s seniore ekonom Robert Bergqvist till Affärsvärlden.

Priskänsliga konsumenter gör det svårt för företag att höja priserna. Men insikt bland företagen om att krisen kan vara tillfällig kan fungera positivt på inflationen, resonerar han.

– Det gör att jag tror att inflationsriskerna faktiskt kan gå ner härifrån nu, säger Bergqvist till tidningen.

Och då kan det så småningom vara dags att ”börja fundera på om dörren ska öppnas för en räntesänkning”, tillägger han.