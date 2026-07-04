Ekonomer: Skuldsaneringen straffar den som arbetar mer

Skuldsaneringen måste reformeras – med det nuvarande systemet straffas den som ökar sina arbetsinkomster, skriver två forskare i nationalekonomi i SvD Debatt.

”Skuldsanering ska ge överskuldsatta en verklig möjlighet att börja om. För att lyckas med det räcker det inte att minska gamla skulder”, skriver de.

I dag höjs återbetalningskravet om inkomsten ökar under saneringsperioden. Risken är att man då avstår från att söka ett nytt jobb, kliva framåt i karriären eller satsa på kompetensutveckling, vilket leder till att man får en svagare position på arbetsmarknaden, skriver debattörerna.

De manar därför regeringen att genomföra en reform, och att överväga bland annat fasta betalningsplaner och kortare saneringsperioder.