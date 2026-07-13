Ekonomer varnar: USA inför historisk arbetskraftsbrist
Nyutexaminerade oroar sig för att AI gör det svårare att få ett ingångsjobb. I USA döljer sig ett större problem bakom teknikutvecklingen, förklarar ekonomer och rekryterare för Th…
Washington Post
Why recruiters can’t find workers and new grads can’t find jobs (it’s not AI)
Experts say a major labor shortage looms because o…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen