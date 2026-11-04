Den rekordhöga nivån av hot och våld mot lärare som facket larmat om är ständigt närvarande i Dennis Bernhards vardag som elevassistent på en anpassad grundskola, berättar han för SVT Stockholm.

– Elever tar fram knivar, yxor, smäller smällare. Det har bara eskalerat, säger han till kanalen.

Han understryker att det inte är elevernas fel, utan att samhället i form av psykiatri, sociala myndigheter och habilitering måste hitta bättre svar.

Tidningen Arbetet har talat med elevassistenter på andra håll i landet som använder hjälmar, skyddsvästar och handskar för att skydda sig.

Att elevassistenter stannar hemma på grund av olyckor som beror på våld eller hot har blivit dubbelt så vanligt på fyra år, enligt siffror från Arbetsmiljöverket som Arbetet publicerar.