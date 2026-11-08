Sveriges Lärare kräver mer stöd. ”Det är värts på lågstadiet”, säger grundläraren Simon.

Facket kräver fler speciallärare, mobila akutteam och fler stationära akutskolor för yngre barn för att komma till bukt med våldet i den svenska skolan. Simon Sandström, grundlärare och skyddsombud i Sveriges Lärare Stockholm säger till TT att situationen ”är helt ohållbar”.

– Det är värst på lågstadiet. Det handlar alltså om åtta- och nioåringar.

Under hösten har lärare och rektorer på flera håll i landet larmat om skolvåld. Sandström har sett hur elever kastar stolar och saxar, och berättar att en anställd behövde sys med sex stygn i ansiktet.