Facket larmar om ”ohållbar situation” – kräver hjälp
Facket kräver fler speciallärare, mobila akutteam och fler stationära akutskolor för yngre barn för att komma till bukt med våldet i den svenska skolan. Simon Sandström, grundlärare och skyddsombud i Sveriges Lärare Stockholm säger till TT att situationen ”är helt ohållbar”.
– Det är värst på lågstadiet. Det handlar alltså om åtta- och nioåringar.
Under hösten har lärare och rektorer på flera håll i landet larmat om skolvåld. Sandström har sett hur elever kastar stolar och saxar, och berättar att en anställd behövde sys med sex stygn i ansiktet.