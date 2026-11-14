Våldet i skolan ökar, och för att vända trenden behövs lärare som har mandat att agera och vågar ta ansvar, skriver forskarna Mats Alvesson och Susanne Dodillet i SvD Debatt.

”Ibland behövs ett tydligare gränssättande”, skriver de.

Skolan bör därför överväga att bland annat låta våldsamma elever jobba i en separat lokal under uppsikt, och att be föräldrar att närvara vid vissa lektioner.

Debattörerna föreslår även åtgärder som specialklasser för elever med svåra psykiska och sociala problem, och ställer sig frågan om en lättnad av skolplikten skulle kunna vara rätt val för elever som verkligen vantrivs i klassrummet.