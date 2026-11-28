Kreatören och influeraren Elin Warn är positiv till att Gina Tricot bett om ursäkt och lovat en förändring efter att klädkedjan plagierat hennes bilder, säger hon i SVT:s Morgonstudion. Men hon är samtidigt missnöjd över att varken ha fått kompensation eller ersättning.

– Det här är mycket större än mig, för vi som kreatörer är utsatta i den här situationen, säger hon.

Mötet mellan Elin Warn och Gina Tricot hölls efter att kreatören anklagat kedjan för att ha tagit ”hela koncept” av henne. Gina Tricot har plockat ner bilderna och uppgett för Expressen att de förstår reaktionerna som de fått.