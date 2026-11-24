Flera stora influerare anklagar klädkedjan Gina Tricot för plagiat, skriver Expressen. I ett inlägg på Instagram skriver Elin Warn till sina drygt 270 000 följare att hennes bilder flera gånger plagierats och använts i Gina Tricot-kampanjer.

Warn har publicerat bilderna intill varandra, och hon menar att likheterna är mycket tydliga. Emily Dahl, som driver Instagramkontot Modemassakern, säger i ett eget inlägg att hon ofta får in tips om att Gina Tricot har plagierat andras bilder.

– Grejen är att de är för lika. Inte bara i miljö utan också i utsnitt och i komposition. I posering.

Gina Tricot har plockat bort bilderna och skriver till Expressen att de förstår reaktionen. Warn uppger enligt Aftonbladet att hon har blivit kontaktad av företaget och att de har bokat in ett möte.