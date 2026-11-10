Dyr el från det oljeeldade Karlshamnsverket bidrar till att höja elpriserna i Sydsverige under morgontimmarna när belastningen är hög.

Södra Sverige hade på tisdagsmorgonen de högsta elpriserna i norra Europa. Det skriver Helsingborgs Dagblads Erik Magnusson i en analys.

Klockan 08.45 kostade en kilowattimme el 5,75 kronor i Lund och Landskrona samtidigt som den kostade 4,97 kronor i tyska Lübeck och Leipzig.

Att de nordtyska elpriserna är lägre än de sydsvenska beror på den begränsade elproduktionen i regionen i kombination med de underdimensionerade ledningarna för överföring av el.

Under november har flödet av ström till Sydsverige från Mellansverige varit lägre än flödet ut från Sydsverige via utlandskablarna till Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.