Bostadsorganisationen Nils Holgersson-gruppen sågar Vattenfalls beslut att höja elnätsavgifterna, som de menar redan i dag är oskäligt höga.

– Vattenfalls höjningar är inte rimliga, säger gruppens ordförande Björn Berggren från Sveriges Allmännytta till TT.

Han framhåller att elnätsavgifterna stiger snabbare än konsumentprisindex och att Energimarknadsinspektionen visat att elnätsbolagen redan har hög lönsamhet.

Vattenfalls pressekreterare Markus Fischer säger till TT att byggkostnadsindex stigit betydligt snabbare än konsumentprisindex. Bolaget måste också investera i elnätet ”så att det inte blir fler strömavbrott”.