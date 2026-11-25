På torsdag är elen nästan lika dyr i hela Sverige.

På torsdag når det nordiska systempriset på el sin högsta nivå sedan december 2022, rapporterar TT.

I norra Sverige nästan tredubblas elpriset jämfört med onsdagen, från drygt en krona till närmare tre kronor per kilowattimme, enligt siffror från elbörsen Nord Pool.

Det nordiska systempriset landar på 3,19 kronor per kilowattimme. Stora delar av Europa får liknande priser.

Prisökningen i norra Sverige beror bland annat på svaga vindar och minskad vindkraftsproduktion. Dessutom stängs Nordens största kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3 i Finland, av under några dagar. Eftersom länderna har en gemensam elmarknad påverkas även elpriserna i Sverige.

Elpriserna väntas vara fortsatt höga på fredag på grund av kyla och svaga vindar. Därefter väntas priserna sjunka något när det börjar blåsa mer, skriver TT.