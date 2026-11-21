I går sa Monica Haider (S), ledamot i näringsutskottet, i Ekonomiekot Extra att hon inte tycker att elskatten eller elmomsen bör ses över.

– Egentligen inte. Det är välkomna inkomster i statskassan.

Det fick SD:s vice partiledare Henrik Vinge att ilskna till. I ett X-inlägg kallar han det ett ”skamlöst uttalande”.

”Mammor och pappor i hela landet funderar på om de måste välja mellan julklappar till barnen eller att betala elräkningen. För oss är det självklart att ingen ska behöva göra det valet.”

Nu pudlar Haider i en kommentar till Expressen.

– Det var väl kanske inte det bästa uttalandet jag gjort, säger hon.

Haider tycker att uttalandet togs ur sitt sammanhang. Att få ordning på elpriserna är ingen ”quick fix”, utan man måste ”jobba med hela systemet”, tillägger hon.