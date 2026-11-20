Sverigedemokraterna vill införa ett nytt högkostnadsskydd för el och sänkt elskatt, rapporterar Expressen.

Partiet vill betala högkostnadsskyddet med intäkterna från flaskhalsavgifterna. Men det behöver sanktioneras av EU, och SD:s nye ekonomiskpolitiske talesperson Henrik Vinge kräver därför att nästa regering tuffar till sig nere i Bryssel.

Han säger att det inte längre räcker att stå med ”mössan i hand” utan att Sverige måste kräva ett undantag.

– Man måste kunna tvätta och dammsuga samtidigt i Sverige.