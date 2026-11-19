2026 är det sämsta året på minst tio år för svensk kärnkraft. Det uppger Vattenfall för SVT Nyheter.

– Vi kan bekräfta att detta är det sämsta driftåret på åtminstone tio år, säger Markus Fischer, pressekreterare på Vattenfall.

Fyra av landets sex kärnreaktorer har stått stilla och vinterkyla dragit in över landet. Samtidigt har starten för Ringhals 3 skjutits upp flera gånger.

Först den 21 december förväntas alla reaktorer vara i gång igen.