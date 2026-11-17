Låga vattenmagasin, skenande gaspriser på kontinenten och kärnkraftsreaktorer som varit stängda för underhåll har pressat upp elpriserna – som i vinter spås slå nya rekord, skriver DN.

– Det kan bli hushåll som får svårt att betala sina räkningar och industrier som stänger ner sin produktion vissa dagar, säger Polite energys energianalytiker Christian Holtz till tidningen.

Han spår ett liknande scenario som under elkrisvintern 2022-23 då många hushåll fick skyhöga elräkningar.