Efter förra veckans nedgång stiger elpriserna nu kraftigt. Under tisdagen ligger spotpriset i snitt på 2,52 kronor per kilowattimme i det sydliga elområde 4 och på 2,28 kronor i elområde 3 där Stockholm ingår, enligt elbörsen Nord Pool.

– Det blir sannolikt det dyraste veckomedlet för spotpriserna i södra Sverige, både i SE3 och SE4, hittills i år, och de högsta sedan elkrisen 2022, säger elbolaget Bixias analytiker Johan Sigvardsson till DI.

På onsdagen sjunker priserna i söder något, till i snitt 1,99 respektive 1,69 kronor per kilowattimme. I de nordliga elområdena ligger de samtidigt på 53–65 öre.

Utöver spotpriset tillkommer elnätsavgifter, energiskatt och moms på hushållens elräkningar.