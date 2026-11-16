Vindkraftverk i elprisområde 4, som ser ut att drabbas hårt av stigande priser i vinter.

Sverige behöver en rödgrön regering för att tackla den elprischock som väntar Sverige i vinter, skriver företrädare för fackföreningsägda tankesmedjan Katalys på Aftonbladets debattsida.

Att motsätta sig att EU frikopplar gaspriserna från elpriserna som Ebba Busch (KD) eller att satsa på gaskraft som Sverigedemokraterna vill är dåliga idéer, tycker debattörerna.

De vill bland annat se två omedelbara åtgärder. Det ena är ett förnyat högkostnadsskydd och kapade elpristoppar under vintern, det andra är sänkt elskatt.

På lång sikt vill de bland annat att Sverigepriser på el införs, om inte gaspriserna frikopplas från de övriga priserna. Debattörerna hoppas också på ett utbyggt elnät som medför mer lagring och flexibilitet.