Elfakturan för november månad kan bli väsentligt saftigare för en genomsnittlig villaägare i södra Sverige.

Novembers elräkning ser ut att bli en dyr historia för många svenska hushåll. Höga gaspriser och ”ovanligt trögstartad kärnkraft” ger ”extrema snittpriser” på omkring tre kronor per kilowattimme i elområde fyra, enligt Claes Hemberg, energiekonom på Nibe.

För en genomsnittlig villaägare i exempelvis Skåne eller Småland kan den totala kostnaden på elräkningen landa på uppåt 11 000 kronor, uppger han i en kommentar till Omni.

Novemberkostnaderna kan därmed bli väsentligt dyrare än samma månad under krisvintern 2022.