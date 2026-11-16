Ekonomen: Novemberfakturan kan landa på uppåt 11 000
Novembers elräkning ser ut att bli en dyr historia för många svenska hushåll. Höga gaspriser och ”ovanligt trögstartad kärnkraft” ger ”extrema snittpriser” på omkring tre kronor per kilowattimme i elområde fyra, enligt Claes Hemberg, energiekonom på Nibe.
För en genomsnittlig villaägare i exempelvis Skåne eller Småland kan den totala kostnaden på elräkningen landa på uppåt 11 000 kronor, uppger han i en kommentar till Omni.
Novemberkostnaderna kan därmed bli väsentligt dyrare än samma månad under krisvintern 2022.